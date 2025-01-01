Kommunikation

Als einzige Bank, die der Europäischen Union gehört, hat die EIB eine besondere Geschichte zu erzählen: über unsere Arbeit und Mission und über unsere Erfolge als weltweit größter multilateraler Kreditgeber.

Ihre Aufgabe ist es, die Nachrichten und Geschichten dazu in die Welt zu bringen und unsere Mitarbeitenden, politische Entscheiderinnen und Entscheider in aller Welt und die breite Öffentlichkeit darüber zu informieren.