Für uns als Bank der EU und einem der größten multilateralen Anleiheemittenten und Kreditgeber der Welt ist das Bank- und Investmentgeschäft das Herz unserer Arbeit. Neben dem finanziellen Ergebnis ist uns wichtig, dass unsere Projekte die Lebensbedingungen in Europa und der Welt spürbar verbessern.

Im Team für das Bank- und Investmentgeschäft finden Sie Funktionen ähnlich wie im Privatsektor sowie spezielle Funktionen, die es nur bei uns gibt. Egal, ob Sie uns im Front-, Middle- oder Backoffice unterstützen: Hier erwartet Sie eine sinnvolle und erfüllende Aufgabe.