Die Bank ist in unterschiedlichen Branchen, Ländern und Regulierungsumfeldern tätig. Unser Team für Auditing und interne Kontrolle stellt sicher, dass wir stets die Best Practices befolgen und internationale Gesetze und Vorschriften einhalten.

Sie arbeiten in dieser Funktion bereichsübergreifend und tragen aktiv dazu bei, unser Risiko zu reduzieren und unsere Compliance zu stärken. Sie planen und leiten Audits, untersuchen konkrete Sachverhalte, stimmen sich mit externen Consultants ab und verbessern unsere Verfahren, Methoden, Tools und Systeme.