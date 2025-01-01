Die EIB finanziert Projekte in Europa und weltweit. Unser Team für Rechnungswesen und Finanzen liefert der Bank dafür alle erforderlichen Finanzinformationen. Bei uns stehen Ihnen viele Karrierewege offen, sowohl im Rechnungswesen selbst als auch in anderen Bereichen.

Sie kümmern sich um die regelmäßige Finanzberichterstattung und Sonderberichte und halten sich über die aktuellen Standards und Vorschriften im Rechnungswesen auf dem Laufenden. So können wir beurteilen, wie diese Regeln unsere Arbeit beeinflussen, und sie bankweit umsetzen.