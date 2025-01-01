Unsere Prioritäten

Die Menschen und Unternehmen erwarten, dass Europa Investitionen in die Zukunft fördert, die ihr Leben besser machen und für mehr Sicherheit und neue Chancen sorgen. Genau dazu leistet der Strategie-Fahrplan der EIB-Gruppe einen Beitrag.
Was sind die strategischen Kernprioritäten der EIB?
Die EIB verfolgt acht strategische Kernprioritäten.
Europas soziale Infrastruktur stärken
Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum, erstklassige Bildung und eine moderne Gesundheitsversorgung sind unsere gesellschaftliche Lebensgrundlage. Unsere Investitionen in Wohnungen, Aus- und Weiterbildung und die Versorgung alter und kranker Menschen stärken diese Grundlage und machen ein europaweit nachhaltiges Wachstum erst möglich.