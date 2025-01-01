Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Ausschluss

Die EIB verfolgt bei ihren Aktivitäten und Projekten eine Null-Toleranz-Politik, wenn es um Betrug, Korruption, heimliche Absprachen, Nötigung, Behinderung, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geht. All dies sind „rechtswidrige Verhaltensweisen und Handlungen“ gemäß der Betrugsbekämpfungspolitik der EIB.

Ausschlusspolitik

Unternehmen oder Einzelpersonen, die rechtswidrige Verhaltensweisen und Handlungen begangen haben, werden für einen bestimmten Zeitraum von EIB-finanzierten Projekten und anderen Aktivitäten, an denen die EIB beteiligt ist, ausgeschlossen. Die Bestimmungen und Verfahren für den Ausschluss sind in der Ausschlusspolitik der EIB festgelegt. Über die Ausschlusspolitik wird die Betrugsbekämpfungspolitik der EIB durchgesetzt. Gleichzeitig schützt sie die finanziellen Interessen, die Integrität sowie den Ruf der Bank und der von ihr finanzierten Vorhaben.

Verfahren, die auf der Grundlage der Ausschlusspolitik eingeleitet werden, durchlaufen einen dreistufigen Prüfungsprozess. In diesem Prozess wird festgestellt, ob die vorgelegten Beweise überzeugend dafür sprechen, dass sich das Unternehmen oder die Person rechtswidrig verhalten hat.

In der Ausschlusspolitik der EIB ist definiert, welche Ausschlussbeschlüsse möglich sind. Sowohl in Ausschlussverfahren als auch bei Vergleichsvereinbarungen können mildernde oder erschwerende Umstände berücksichtigt werden, wenn Ausschlussmaßnahmen und ihre Modalitäten festgelegt werden. Darüber hinaus kann die EIB auch die mildernden oder erschwerenden Umstände aus den Allgemeinen Grundsätzen und aus den Leitsätzen der multilateralen Entwicklungsbanken berücksichtigen.

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten hält sich die EIB an die Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 2018/1725 über den Datenschutz. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung zur Ausschlusspolitik der EIB.

Unternehmen, die einem Ausschlussbeschluss unterliegen

Die folgenden Unternehmen stehen derzeit auf der veröffentlichten Ausschlussliste der EIB oder haben eine Vergleichsvereinbarung mit der EIB geschlossen:

Name Gründungsland Art des Beschlusses gültig von gültig bis Art des Verfahrens
Artelia SAS
Öffentliche Erklärung		 Frankreich

Bedingter Nichtausschluss für die Dauer von sechs Monaten

 2.6.2025 1.12.2025 Vergleich
Henan Electric Power Transmission and Transformation Construction Co., Ltd China Ausschluss für die Dauer von vier (4) Jahren mit Aufhebung unter bestimmten Bedingungen nach zwei (2) Jahren 14.03.2022  13.03.2026  ermessensabhängig

Odebrecht Engenharia e Construcao Internacional S.A. (OECI S.A.) 

Öffentliche Erklärung 

 Brasilien Bedingter Nichtausschluss für die Dauer von 12 Monaten 20.8.2025 19.8.2026 Vergleich

China Gezhouba Group Co., Ltd. (CGGC) zusammen mit 212 verbundenen Unternehmen

Vollständige Liste der ausgeschlossenen verbundenen Unternehmen

 Öffentliche Erklärung

 China Ausschluss für die Dauer von 13 Monaten 7.8.2025 6.9.2026 Vergleich
Renaissance Travaux Publics Elfenbeinküste Ausschluss für die Dauer von vier (4) Jahren mit Aufhebung unter bestimmten Bedingungen nach zwei (2) Jahren 27.06.2022  26.06.2026  ermessensabhängig
Société des Grands Travaux Internationaux Tunisie Ausschluss für die Dauer von vier (4) Jahren mit Aufhebung unter bestimmten Bedingungen nach zwei (2) Jahren 27.06.2022  26.06.2026  ermessensabhängig
EMA Côte d’Ivoire (EMA-CI) Elfenbeinküste Ausschluss für die Dauer von vier (4) Jahren mit Aufhebung unter bestimmten Bedingungen nach zwei (2) Jahren 27.06.2022  26.06.2026  ermessensabhängig
Entreprise Ivoirienne de Bâtiment et Hydraulique SARL (EIBH) Elfenbeinküste Ausschluss für die Dauer von fünf (5) Jahren mit Aufhebung unter bestimmten Bedingungen nach drei (3) Jahren 07.03.2023  06.03.2028  ermessensabhängig
Entreprise Ivoirienne de Travaux publics (EITP) Elfenbeinküste Ausschluss für die Dauer von fünf (5) Jahren mit Aufhebung unter bestimmten Bedingungen nach drei (3) Jahren 04.04.2023  03.04.2028  ermessensabhängig
Consortium d’Etude et Réalisation Bâtiment (COEREBCI) Elfenbeinküste Ausschluss für die Dauer von fünf (5) Jahren mit Aufhebung unter bestimmten Bedingungen nach drei (3) Jahren 31.05.2023  30.05.2028  ermessensabhängig
Litia SARL Elfenbeinküste Ausschluss für die Dauer von fünf (5) Jahren 04.08.2023  03.08.2028  ermessensabhängig
Société Nouvelle d’Electricité SNE Elfenbeinküste Ausschluss für die Dauer von fünf (5) Jahren mit Aufhebung unter bestimmten Bedingungen nach drei (3) Jahren 04.08.2023  03.08.2028  ermessensabhängig
Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public (AGETIP)
Öffentliche Erklärung		 Benin Ausschluss für die Dauer von 18 Monaten 20.4.2024  19.10.2025  Vergleich
AGETIP EW
Öffentliche Erklärung		 Demokratische Republik Kongo Bedingter Nichtausschluss für die Dauer von 18 Monaten 20.4.2024  19.10.2025  Vergleich
China First Highway Engineering Co. (CFHEC) China Ausschluss für die Dauer von zwei (2) Jahren mit Aufhebung unter bestimmten Bedingungen nach einem (1) Jahr 12.2.2025  11.2.2027 ermessensabhängig
Sieyuan Electric Co. Ltd
Öffentliche Erklärung		 China Ausschluss für die Dauer von 12 Monaten 3.6.2025 2.6.2026 Vergleich
China Road and Bridge Corporation (CRBC)
Öffentliche Erklärung		 China Bedingter Nichtausschluss für die Dauer von 18 Monaten 3.6.2025 2.12.2026 Vergleich

Bleiben Sie informiert

Publikationen

Weitere Publikationen 