City Climate Finance Gap Fund – Hilfe für Städte weltweit

Zusammenfassung: Das Video zeigt, welche Städte in der nächsten Runde vom City Climate Finance Gap Fund profitieren werden. Die Weltbank und die Europäische Investitionsbank (EIB) setzen den City Climate Finance Gap Fund gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) um – eine neue Partnerschaft für grüne, inklusive, resiliente, kreative und wettbewerbsfähige Städte in Entwicklungsländern. Mit geberfinanzierter technischer Hilfe und einem Zielvolumen von mindestens 100 Millionen Euro will der City Climate Finance Gap Fund rund vier Milliarden Euro mobilisieren, um städtische Klimaprojekte auf den Weg zu bringen.

