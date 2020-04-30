Im Kampf gegen Covid-19: Europäische Union unterstützt das israelisch-europäische Unternehmen Pluristem

Pluristem ist ein Unternehmen aus dem Bereich regenerative Medizin, dessen Schwerpunkt auf neuen biologischen Produkten zur Behandlung schwerer Erkrankungen liegt, darunter Covid-19. Das Unternehmen hat ein Venture-Debt-Darlehen von 50 Millionen Euro mit der Europäischen Investitionsbank unterzeichnet und ist das erste israelisch-europäische Unternehmen, für das der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI) eine Garantie stellt. Die EIB-Mittel fließen in die Forschungs- und Entwicklungsarbeit der deutschen Tochter Pluristem GmbH.

