Mit In Ovo für mehr Tierschutz

Weltweit werden jedes Jahr schätzungsweise 6,5 Milliarden männliche Küken getötet, weil nur Hennen Eier legen.

Das niederländische Unternehmen In Ovo hat nun dafür eine bahnbrechende Lösung. Seine Ella®-Technologie kann schon lange vor dem Schlüpfen bestimmen, ob ein Küken männlich oder weiblich ist. Dadurch werden nur weibliche Küken ausgebrütet.

Mit Unterstützung von InvestEU hilft die Europäische Investitionsbank der niederländischen Firma, ihre Technologie weiterzuentwickeln. Gemeinsam machen wir die Geflügelhaltung nachhaltiger.

Lesen Sie die ganze Story