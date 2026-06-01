Globale Partnerschaften für mehr Wirkung

Bei der EIB Global, dem Geschäftsbereich Entwicklung der Europäischen Investitionsbank, verbessern wir die Lebensbedingungen in unseren Partnerländern weltweit. Dabei orientieren wir uns an den Zielen der EU. In dieser Webinar-Reihe sprechen wir mit dem Senior Management der EIB Global darüber, wie wichtig Geber-Partner für unsere Wirkung vor Ort sind. Erfahren Sie, wie diese Partnerschaften strategische Investitionen fördern und damit echte Verbesserungen bewirken.