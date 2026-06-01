Globale Partnerschaften für mehr Wirkung

Bei der EIB Global, dem Geschäftsbereich Entwicklung der Europäischen Investitionsbank, verbessern wir die Lebensbedingungen in unseren Partnerländern weltweit. Dabei orientieren wir uns an den Zielen der EU. In dieser Webinar-Reihe sprechen wir mit dem Senior Management der EIB Global darüber, wie wichtig Geber-Partner für unsere Wirkung vor Ort sind. Erfahren Sie, wie diese Partnerschaften strategische Investitionen fördern und damit echte Verbesserungen bewirken.
Strategische Ausrichtung der EIB Global
Richard Amor, Direktor für Impact-Partnerschaften bei der EIB Global, erklärt, was die neue Strategische Ausrichtung der EIB Global für künftige Investitionen außerhalb Europas bedeutet. Er gibt Einblicke in ihren Entwicklungsprozess und wie Expertinnen, Experten und Stakeholder daran mitgewirkt haben.
Die EIB Global in Afrika: Prioritäten, Partnerschaften und Wirkung
Die EIB Global investierte 2025 3,1 Milliarden Euro in Afrika – unter anderem in Gesundheit, Wasser, kleine Unternehmen und Klimaresilienz. Thouraya Triki, EIB-Direktorin für Internationale Partner, erklärt, warum Afrika ein wichtiger Partner der EU ist und wie die EIB Global auf dem Kontinent Wirkung erzielt.