Lissabon im neuen Gewand

Für den Bürgermeister einer Stadt, die mit wiederkehrenden Überschwemmungen, einer sinkenden Einwohnerzahl und veralteter Infrastruktur zu kämpfen hat, ist es nicht leicht, eine Lösung zu finden. Doch Lissabons Bürgermeister Fernando Medina hat es geschafft. Er hat die Chance ergriffen, um seine Stadt für das 21. Jahrhundert neu zu erfinden. Er wusste auch, wo er sich die hierfür benötigten Finanzierungsmittel beschaffen konnte. Erfahren Sie in diesem Video, wie ihm ein EFSI-Darlehen der Europäischen Investitionsbank dabei geholfen hat, diese Herausforderung zu meistern.