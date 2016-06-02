Vorzeigeprojekt des Investitionsplans: Heidelberger Druckmaschinen AG, Deutschland

Europa braucht Investitionen, um Arbeitsplätze zu schaffen, den Euro wettbewerbsfähiger zu machen, den Binnenmarkt zu stärken und kleine und mittlere Unternehmen zu unterstützen. Die erste große Initiative von Jean-Claude Juncker, dem Präsidenten der Europäischen Kommission, war somit der Investitionsplan für Europa. In nur einem Jahr wurden im Rahmen dieses Plans mehr als 100 Milliarden Euro an Investitionen mobilisiert – und zwar mithilfe von 249 Operationen, die aus dem Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) unterstützt werden. Dieses Geld geht an Projekte, für die am Markt nur schwer Finanzierungsmittel zu bekommen sind. Jeden Monat werden zahlreiche weitere Projekte ausgewählt, womit wir kontinuierlich auf unser Ziel hinarbeiten, bis 2018 Investitionen von 315 Milliarden Euro zu mobilisieren. Hier finden Sie Infos zur Heidelberger Druckmaschinen AG.