EIB-Darlehen an Unternehmen in Polen gibt Impulse für günstige Geldtransfers weltweit

Die Europäische Investitionsbank unterstützt den digitalen Geldtransfer-Anbieter Azimo. Sein Ziel: internationale Überweisungen für alle erschwinglich machen. Das Unternehmen mit englisch-polnischem Management arbeitet überwiegend von Krakau aus. Azimo ist einer der jungen, erfolgreichen Player im polnischen Fintech-Sektor, der ein besonderes Plus bietet: Mit seinen einfachen, schnellen und günstigen internationalen Zahlungslösungen trägt er zu den UN-Zielen finanzielle Teilhabe und Abbau von Ungleichheiten bei.

