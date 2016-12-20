Mehr Chancen für innovative Unternehmen

Elite Dental, ein innovatives tschechisches Unternehmen, hatte Schwierigkeiten, sich bei Geschäftsbanken zu finanzieren. Daraufhin bewarb sich das Unternehmen erfolgreich um ein Darlehen, das durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) abgesichert ist. Pavel Telička, Abgeordneter des Europäischen Parlaments für die Tschechische Republik, erklärt, dass der EFSI eine echte Chance für Unternehmen darstellt. Über ihn gelangen sie an Finanzierungen für ihre innovativen und oft risikoreicheren Projekte.