Multilaterale Entwicklungsbanken arbeiten gemeinsam an der Umsetzung des Pariser Abkommens

Neun multilaterale Entwicklungsbanken, darunter die Europäische Investitionsbank, die Weltbankgruppe und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, bündeln ihre Kräfte, um das Pariser Abkommen umzusetzen. Auf der 24. UN-Klimakonferenz in Kattowitz kündigten sie eine Angleichung in sechs Schlüsselbereichen an. Im Gespräch sind Monica Scatasta, Leiterin Grundsatzfragen Umwelt, Klima und Soziales bei der EIB, John Roome, Senior Director for Climate Change bei der Weltbankgruppe, und Josué Tanaka, Direktor Energieeffizienz und Klimawandel bei der EBWE.