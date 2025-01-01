Alle Videos

Suche starten
DE
EN
FR
menü
Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen
Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Wer wir sind
back
Überblick
EIB Global
Die Klimabank
Die EIB-Gruppe im Überblick
back
Überblick
Herausforderungen gemeinsam meistern
Partner
Die EIB – ein Mitglied der großen EU-Familie
Unsere Prioritäten
Unsere Ergebnisse
back
Überblick
Beitrag der EIB-Gruppe zu Beschäftigung und Wachstum
Beitrag der EIB-Gruppe zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung
Governance und Struktur
back
Überblick
Anteilseigner
Satzungsmäßige Organe
Kontrolle und Evaluierung
Organisationsstruktur
Unternehmensverantwortung
back
Überblick
Finanzierung
Mittelbeschaffung
Die EIB und die Menschenrechte
Berichterstattung über die Nachhaltigkeit
Unser eigener Anspruch
Umweltmanagement bei der EIB
Transparenz und Zugang zu Informationen
back
Überblick
Transparenz und Informationszugang
Der Beschwerdemechanismus im Überblick
Beschwerden über die Auftragsvergabe bei Projekten
Untersuchung von Betrug und Fehlverhalten
Evaluierung
Compliance
Befragungen der Öffentlichkeit
Europäischer Investitionsfonds
Das EIB-Institut
Unser Angebot
back
Überblick
Darlehen
back
Überblick
Darlehen für den öffentlichen Sektor
Rahmendarlehen für den öffentlichen Sektor
Darlehen für den privaten Sektor
Durchleitungsdarlehen für KMU, Midcap-Unternehmen und andere Prioritäten
Mikrofinanz
Eigenkapital
back
Überblick
Venture Debt
Mittel für Ko-Investitionen
Beteiligungsfonds
Garantien
back
Überblick
Bonitätsverbesserung bei Projektfinanzierungen
Garantien zur Förderung von KMU, Midcap-Unternehmen und anderen Zielen
Beratung
Mandate und Partnerschaften
back
Überblick
InvestEU
Aufbau- und Resilienzfazilität
Finanzierungsinstrumente und Fonds mit geteilter Mittelverwaltung
NDICI/Europa in der Welt
Geberpartnerschaften der EIB
Mandate und Partnerschaften
Der Europäische Garantiefonds
Der EFSI und sein Erbe
EU-Kombinationsinstrumente
Das EU-Programm für Handel und Wettbewerbsfähigkeit in Ägypten, Jordanien, Marokko und Tunesien
One-Stop-Shop
back
Wohnraum
Sicherheit und Verteidigung
TechEU
Unsere Arbeit
back
Überblick
Unsere Projekte
back
Alle Projekte
Vorgeschlagene Projekte
Finanzierte Projekte
Unsere Prioritäten
back
Unsere Arbeit
Klima und Umwelt
Innovation, Digitalisierung und Humankapital
Sicherheit und Verteidigung
Regionalentwicklung und Kohäsion
Landwirtschaft und Bioökonomie
Soziale Infrastruktur
EIB Weltweit
Kapitalmarktunion
Unsere regionalen Schwerpunkte
back
Überblick
Europäische Union
Erweiterungsländer
Westbalkan
Östliche Nachbarschaft
Südliche Nachbarschaft
Subsahara-Afrika
Lateinamerika und Karibik
Asien und Pazifik
EFTA-Länder
Vereinigtes Königreich
Weltkarte Finanzierungen
Projektzyklus
Evaluierung
Mediencenter
back
Überblick
Newsroom
back
Überblick
Aktuelles
Pressekontakte
Storys und Essays
back
Überblick
Storys
Essays
Podcasts
Cartoons
Videosammlung
Veranstaltungen
Newsletter
Öffentliches Register
EIB-Umfragen
back
Überblick
EIB-Klimaumfrage
Fotoarchiv
back
Überblick
Infografiken
Unser Logo
Publikationen und Research
back
Überblick
Publikationen
back
Publikationen suchen
Unser Research
back
Überblick
Volkswirtschaft
Umfragen und Daten
Was die EIB bewirkt
Volkswirtschaft
Fachkonferenzen und Research-Netzwerke
Offene Daten der EIB
Online-Lerninhalte
Die EIB und Sie
back
Überblick
Der Weg zu einer Förderung durch die EIB
Karriere
back
Überblick
Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion
Vergütung und Benefits
Unser Einstellungsverfahren
Investor Relations
back
Überblick
Wie sich die Bank refinanziert
Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsanleihen
Neueste Emissionen
Ausstehende Emissionen
Investor Relations News
Investor-Relations-Publikationen
Investor Relations Newsletters
Im Dialog mit der Zivilgesellschaft
Auftragsvergabe
Kontakt zur EIB
Leichte Sprache
back
Die EIB im Überblick
Die EIB und Entwicklung
Die EIB und das Klima
Die EIB un KMU
Die EIB und die Ukraine
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse
Alle Ergebnisse anzeigen
Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten
Home
Wer wir sind
Unser Angebot
Unsere Arbeit
Mediencenter
Publikationen und Research
Wie wir Ihre Daten schützen
Mediencenter
Newsroom
Storys und Essays
Videosammlung
Veranstaltungen
Newsletter
Öffentliches Register
EIB-Umfragen
Fotoarchiv
Infografiken
Unser Logo
Kontakt zur EIB
Videosammlung
Alle Videos
Drucken
Teilen
Suche starten
Jahr
Jahr
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Regionen
Länder
Themen
Themen
Open
Close
Sortieren nach
Datum
von
Ergebnissen