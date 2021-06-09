2X Challenge – In Frauen investieren heißt in die Welt investieren

Viele Frauen haben keinen Zugang zu den Finanzmärkten – ihr wirtschaftliches und soziales Potenzial bleibt ungenutzt. Die 2X Challenge will das ändern und hatte sich das Ziel gesetzt, drei Milliarden US-Dollar zu mobilisieren: Für Projekte und Unternehmen, die Frauen den Zugang zu Führungspositionen ebnen, hochwertige Jobs für Frauen schaffen und spezielle Produkte und Dienstleistungen anbieten, die Frauen neue Wege eröffnen. Bereits zwei Jahre nach ihrer Auflegung konnte die Initiative ihr Ziel mit 4,5 Milliarden US-Dollar für gendersmarte Investitionen übertreffen. Die EIB hat die 2X-Kriterien im Oktober 2019 als erste multilaterale Entwicklungsbank übernommen. So fördern wir die Gleichstellung der Geschlechter und wirtschaftliche Selbstbestimmung von Frauen.