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        Neue Wege in der Infrastruktur

        Infrastruktur ist allgegenwärtig. Sie muss ständig gewartet und modernisiert werden, um mit unseren schnell wachsenden Gesellschaften Schritt zu halten. Außerdem soll sie nachhaltig sein. Ob Digitalisierung, Klimawandel oder bessere Lebensbedingungen in Städten – alles verlangt nach neuen Lösungen für die Infrastruktur. In unserer Essay-Reihe „Neue Wege in der Infrastruktur“ stellen Fachleute der Europäischen Investitionsbank ihre Antworten vor, von erneuerbarer Energie über Abwasser, von städtischer Mobilität bis Telearbeit.

         
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