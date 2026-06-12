Gewinner des European Excellence Award 2020, Kategorie „Sustainability & Environment“

Gewinner des In2 SABRE Awards 2021 Kategorie „Social Media & Community Management“: Best Use of Social Publishing / Blogs

Der Klimawandel ist die größte Bedrohung für die Menschheit. Aber weil so viele Menschen darauf so vielfältig reagieren müssen, ist es schwer zu sagen, was Sie und ich tun sollten. Unsere Reihe Klimalösungen beschreibt die Herausforderungen, zeigt die Lösungen und sagt ganz genau, was Sie und ich dazu beitragen können. Ob Politik, Finanzinstitute oder Bürgerinnen und Bürger: Die Klimalösungen sind Ihre Checkliste für die Rettung der Menschheit.

"Climate Solutions", also available as a podcast and an e-book