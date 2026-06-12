Stadt im Wandel

Immer mehr Europäerinnen und Europäer leben in Städten. Bis zum Ende dieses Jahrhunderts werden neun Zehntel von ihnen in städtischen Gebieten zu Hause sein. Aber wie wird die Stadt der Zukunft aussehen? In dieser Reihe von Essays befassen sich führende Wissenschaftler und Stadtplaner damit, wie verschiedene europäische Metropolen an die Herausforderungen der vergangenen Jahrzehnte herangegangen sind. Dazu zählen die Bewältigung der Probleme, die aus dem Rückgang der Schwerindustrie resultieren, ebenso wie die Migrationsfrage und die Weichenstellung für eine nachhaltige und intelligente Entwicklung. Erfahren Sie mehr über Europa im Wandel und die Zukunft Ihrer Stadt!