Big Ideas ist eine Reihe von Essays, die sich den wichtigsten Themen unserer Zeit widmet – nachhaltige Entwicklung, Wandel durch Digitalisierung, soziale Innovation, Teilhabe in der Gesellschaft und Diversität.

Die Essay-Reihe wurde 2018 von der Europäischen Investitionsbank auf den Weg gebracht. Sie umfasst Beiträge weltweit renommierter Künstler, Ökonomen, Wissenschaftler und Denker.

Ihre tiefgreifenden Analysen lassen Raum für Diskussion und regen zu einem neuen Denken an: Große Ideen kennen keine Grenzen.

Die ersten Essays der Reihe finden Sie hier.