Beschreibung

Wir stellen in erster Linie Darlehen für Kunden beliebiger Größe bereit. Damit fördern wir das nachhaltige Wachstum und die Beschäftigung in der Region. Unsere Einschaltung ist häufig von zentraler Bedeutung für die Mobilisierung weiterer Investoren, darunter internationale Finanzierungsinstitutionen sowie öffentliche und private Banken. Wir stellen aber auch Quasi-Eigenkapital und Eigenkapital bereit und beteiligen uns an Risikokapitalfonds. Manche Projekte werden mit einer Kombination aus verschiedenen Finanzinstrumenten und zusätzlich mit technischer Hilfe unterstützt.