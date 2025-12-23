Fachkonferenzen und Research-Netzwerke

Jahreskonferenz zu Wirtschaftsfragen 2022
Die diesjährige Konferenz organisierte die EIB zusammen mit der Columbia University, der OECD und dem Europäischen Geld- und Finanzforum (SUERF).
Während sich die Wirtschaft von der Covid-19-Pandemie erholt, stellt sich die Frage nach der langfristigen Perspektive: Wie können wir die Digitalisierung und die Klimawende beschleunigen?
Die diesjährige Veranstaltung brachte Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Finanzen sowie Chefvolkswirtinnen und ‑volkswirte privater und öffentlicher Einrichtungen zusammen. Sie berieten darüber, wie wir die Digitalisierung und die Klimawende voranbringen und dabei Asymmetrien erkennen und abmildern können.