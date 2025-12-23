Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Fachkonferenzen und Research-Netzwerke

Wir organisieren Veranstaltungen, auf denen Fachleute und Interessierte sich austauschen und Lösungen für wirtschaftliche Probleme in Europa und anderen Regionen diskutieren.

  • EIB-Konferenz zu Wirtschaftsfragen – Die Flaggschiff-Veranstaltung der EIB bietet hochrangigen Fachleuten ein Forum, um sich zum Thema Investitionen und deren Finanzierung in Europa auszutauschen.
  • Nationale Investitionskonferenzen – Wir richten in ganz Europa Konferenzen aus, um auf Grundlage der neuesten EIBIS -Ergebnisse über nationale Investitionstrends und ‑lücken und damit verbundene Fragen zu sprechen.
  • Chief Economists Advisory Group – Wir veranstalten Treffen des Netzwerks, dem Chefvolkswirtinnen und ‑volkswirte führender internationaler Banken und Institutionen angehören. Sie kommen zweimal im Jahr zusammen, um über aktuelle Wirtschaftsthemen zu reden.
  • Wiener Initiative – Im Rahmen dieser Initiative arbeitet die EIB mit anderen Akteuren daran, die Stabilität des Finanzsektors in Mittel-, Ost- und Südosteuropa zu sichern.
  • Europäisches Netzwerk für Investitionsforschung – Das Netzwerk bietet eine Plattform für den Austausch über Investitionsthemen in Europa. Die EIB richtet über die Plattform regelmäßig Konferenzen aus.

Jahreskonferenz zu Wirtschaftsfragen 2022

Die diesjährige Konferenz organisierte die EIB zusammen mit der Columbia University, der OECD und dem Europäischen Geld- und Finanzforum (SUERF).

Während sich die Wirtschaft von der Covid-19-Pandemie erholt, stellt sich die Frage nach der langfristigen Perspektive: Wie können wir die Digitalisierung und die Klimawende beschleunigen?

Die diesjährige Veranstaltung brachte Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Finanzen sowie Chefvolkswirtinnen und ‑volkswirte privater und öffentlicher Einrichtungen zusammen. Sie berieten darüber, wie wir die Digitalisierung und die Klimawende voranbringen und dabei Asymmetrien erkennen und abmildern können.

Highlights der Konferenz  

Economic research events

 
   von    Ergebnissen
 