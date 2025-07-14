Daten zu den Kohäsionsaktivitäten der EIB-Gruppe

Die Grafik gibt einen Überblick über die Kohäsionsaktivitäten der EIB-Gruppe im Zeitraum 2021–2024. Die Angaben zu den Kohäsionsfinanzierungen der EIB sind nach weniger entwickelten und Übergangsregionen aufgeschlüsselt.

In der EU gibt es 145 Kohäsionsregionen. Davon sind 67 Übergangsregionen und 78 weniger entwickelte Regionen. In Übergangsregionen bewegt sich das Pro-Kopf-BIP zwischen 75 und 100 Prozent des EU-Durchschnitts, in weniger entwickelten Regionen liegt es unter 75 Prozent.

Weniger entwickelte Regionen finden sich vor allem in Mittel-, Ost- und Südeuropa, etwa in Polen, der Slowakei, Rumänien, Portugal, Griechenland und im Süden Italiens und Spaniens.

Übergangsregionen finden sich eher in wohlhabenden EU-Ländern wie Frankreich und Finnland. Einige dieser Regionen waren zuvor als weniger entwickelte Regionen eingestuft, haben jedoch in den letzten 20 Jahren wirtschaftlich viel kräftiger zugelegt als der EU-Durchschnitt. Dazu gehören unter anderem Estland, Tschechien und Polen.

Die sechs Länder, die die meisten Kohäsionsfinanzierungen der EIB-Gruppe erhalten haben, sind Frankreich, Spanien, Polen, Italien, Griechenland und Rumänien. An Frankreich und Italien gehen relativ hohe Beträge, weil sie insgesamt große Kohäsionsregionen haben.

Spanien, Polen, Griechenland und Rumänien erhalten wiederum insgesamt 43 Prozent aller Kohäsionsfinanzierungen, wenngleich ihre Wirtschaftskraft nur 29 Prozent aller EU-Kohäsionsregionen ausmacht.

Bei den Finanzierungen der EIB-Gruppe für weniger entwickelte Regionen sind Polen, Italien und Spanien mit Abstand die größten Empfänger.