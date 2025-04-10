HELIOS GLOBAL GATEWAY EU BOOSTER FUND

Veröffentlichungsdatum: 24 Oktober 2025
Projektträger – zwischengeschaltetes FinanzinstitutSPECIAL PURPOSE ENTITY(IES)/FUND
Ort
Beschreibung
This operation seeks to support the growth of companies with a strong EU nexus and operating in sectors aligned with the investment priorities of the EU-Africa Global Gateway Investment Package.
Ziele
The aim is to support the growth and institutionalisation of private companies in the Southern Neighbourhood and Sub-Saharan Africa, as well as enhance trade between the EU and small and medium-sized enterprises (SMEs) in the region.
Kommentar(e)
Sektor(en)
- Dienstleistungen - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
USD 50 million (EUR 43 million)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 50 million (EUR 43 million)
Umweltaspekte
The new fund will operate in line with the EIB's Environmental and Social standards.
Auftragsvergabe
The fund is expected to comply with EIB's procurement guidelines.
Projektstatus
In Prüfung - 15/07/2025
