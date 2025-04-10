Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
HELIOS GLOBAL GATEWAY EU BOOSTER FUND

Referenz: 20250410
Veröffentlichungsdatum: 24 Oktober 2025

Projektträger – zwischengeschaltetes Finanzinstitut

SPECIAL PURPOSE ENTITY(IES)/FUND

Ort

Beschreibung

This operation seeks to support the growth of companies with a strong EU nexus and operating in sectors aligned with the investment priorities of the EU-Africa Global Gateway Investment Package.

Ziele

The aim is to support the growth and institutionalisation of private companies in the Southern Neighbourhood and Sub-Saharan Africa, as well as enhance trade between the EU and small and medium-sized enterprises (SMEs) in the region.

Kommentar(e)

N/A

Sektor(en)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)

USD 50 million (EUR 43 million)

Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)

USD 50 million (EUR 43 million)

Umweltaspekte

The new fund will operate in line with the EIB's Environmental and Social standards.

Auftragsvergabe

The fund is expected to comply with EIB's procurement guidelines.

Projektstatus

In Prüfung - 15/07/2025

Milestone
In Prüfung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

