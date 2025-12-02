Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
SANTANDER PAN-EU DEFENCE SUPPLY CHAIN

Referenz: 20250338
Veröffentlichungsdatum: 23 Dezember 2025

Projektträger – zwischengeschaltetes Finanzinstitut

BANCO SANTANDER SA

Ort

Beschreibung

Pan-EU supply chain finance is linked to risk sharing operation where all final beneficiaries are EU buyers that are defence players as defined by the EIB.

Ziele

The primary objective is to improve access to finance to final beneficiaries in the security and defence sector.

Sektor(en)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)

EUR 200 million

Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)

EUR 560 million

Umweltaspekte

Final beneficiaries will be required to comply with applicable national and EU legislation in respect of environmental and social matters, as appropriate.

Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Projektstatus

Unterzeichnet - 19/12/2025

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
2 Dezember 2025
19 Dezember 2025

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Tags

EU-Länder Durchleitungsdarlehen