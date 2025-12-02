SANTANDER PAN-EU DEFENCE SUPPLY CHAIN

Veröffentlichungsdatum: 23 Dezember 2025
Projektträger – zwischengeschaltetes FinanzinstitutBANCO SANTANDER SA
Ort
Beschreibung
Pan-EU supply chain finance is linked to risk sharing operation where all final beneficiaries are EU buyers that are defence players as defined by the EIB.
Ziele
The primary objective is to improve access to finance to final beneficiaries in the security and defence sector.
Sektor(en)
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 560 million
Umweltaspekte
Final beneficiaries will be required to comply with applicable national and EU legislation in respect of environmental and social matters, as appropriate.
Auftragsvergabe
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Projektstatus
Unterzeichnet - 19/12/2025
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).