EXTENSION LIGNE B TOULOUSE TRANSPORTS URBAINS

Referenz: 20250321

Veröffentlichungsdatum: 21 Januar 2026

Projektträger – zwischengeschaltetes Finanzinstitut

Ort

Beschreibung

SMTCAT TISSEO COLLECTIVITES

Il s'agit de la troisième et dernière affectation sous le prêt-cadre 2018-0087 TOULOUSE TRANSPORTS URBAINS. Ella a pour objectif de financer l'extension de la ligne B existante reliant la station Ramonville à Labège. Le tracé (2.7 km) comprend 500 m en souterrain pour franchir le Canal du Midi et 2,2 km en viaduc, avec deux stations aériennes: Parc Technologique du Canal et Institut national polytechnique de Toulouse (INPT), cette dernière en correspondance avec la future troisième ligne de métro.

Ziele

L'opération soutient la stratégie en matière de mobilité durable de l'agglomération toulousaine en accord avec le dernier Plan de Déplacements Urbain, qui vise à une diminution de la part modale de la voiture en faveur des transports en commun, et du Plan Climat Air Energie territorial. Le projet s'inscrit dans une démarche de développement durable en améliorant l'accessibilité en transport collectif de l'agglomération et en particulier des pôles d'emploi et des équipements desservis. Par conséquent, le projet devrait favoriser le transfert modal et réduire la dépendance à l'égard des voitures particulières, tout en limitant les nuisances environnementales qui y sont associées et en favorisant l'efficacité économique et sociale du réseau de transport en commun.

Sektor(en)

Verkehr - Verkehr und Lagerei

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)

EUR 145 million

Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)

EUR 296 million

Umweltaspekte

Lors de l'instruction, la BEI vérifiera le respect des exigences de la directive2011/92/EU sur l'évaluation des incidences de projets sur l'environnement (EIE) telle que modifiée par la directive 2014/52/EU. En outre, et si applicable, la BEI examinera la conformité avec la directive relative à la Directive 2001/42/CE sur l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (SEA), les directives pertinentes sur les habitats et les oiseaux (respectivement92/43/CEE et 2009/147/CE) et la directive-cadre sur l'eau (2000 /60/CE).

Auftragsvergabe

En tant qu'entité adjudicatrice, le syndicat mixte de transports en commun de l'agglomération toulousaine ("SMTCAT" aussi connu comme "Tisséo Collectivités") doit se conformer aux procédures de passation des marchés publics prévues par la législation européenne applicable en matière de marchés publics et en particulier la directive 2014/25/EU, ainsi que la directive 92/13/CEE ou la directive 89/665/CEE telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'UE.

Projektstatus

In Prüfung