KREDOBANK GUARANTEE FACILITY

Veröffentlichungsdatum: 5 Januar 2026
Projektträger – zwischengeschaltetes FinanzinstitutJSC KREDOBANK
Ort
Beschreibung
The operation consists of an EU4Business Guarantee Facility (GF) II Partial Portfolio Guarantee to Kredobank in Ukraine.
Ziele
The aim is to enable the intermediary to improve lending terms and conditions and thereby provide wider access to finance for micro-, small- and medium-sized enterprises in the country.
Sektor(en)
- Durchleitungsdarlehen
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
EUR 6 million
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
Umweltaspekte
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Auftragsvergabe
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Projektstatus
Unterzeichnet - 22/12/2025
