BANK LVIV GUARANTEE FACILITY

Veröffentlichungsdatum: 18 Dezember 2025
Projektträger – zwischengeschaltetes FinanzinstitutJSC JOINT STOCK BANK LVIV
Ort
Beschreibung
EU4Business Guarantee Facility (GF) II - Partial Portfolio Guarantee to Bank Lviv in Ukraine.
Ziele
Partial portfolio guarantee provided to Bank Lviv in Ukraine under the EU4Business Guarantee Facility II, enabling the bank to improve lending terms and conditions and thus provide wider access to finance for micro, small and medium-sized enterprises in the country.
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
EUR 5 million
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
Umweltaspekte
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Auftragsvergabe
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Projektstatus
Unterzeichnet - 11/12/2025
