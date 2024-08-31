TECHEU OPTICS11 (IEU-FT)

Veröffentlichungsdatum: 1 Juli 2025
Projektträger – zwischengeschaltetes FinanzinstitutOPTICS11 BV
Ort
Beschreibung
Optics 11 develops advanced fibre optic sensing technology, with a focus on applications in the Energy and (Underwater) Security sectors.
Ziele
The aim is to further develop Optics11's three flagship products (OptiFender, OptiArray and OptiBarrier) and expand their presence in target markets through dedicated sales efforts. In detail: - OptiFender is designed to monitor high voltage (HV) and medium voltage (MV) assets, such as transformers, switchgear, and HV cable accessories; - OptiArray is a fibre sensing system primarily intended for underwater surveillance in anti-submarine warfare; - OptiBarrier is a static underwater acoustic monitoring system, mounted on tripods, aimed at advanced seabed monitoring and the protection of underwater infrastructures.
Sektor(en)
- Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
Umweltaspekte
The investments concern research and development (R&D) activities carried out in existing facilities. Consequently, the project does not fall under the environmental impact assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (amended by EIA 2014/52/EU).
Auftragsvergabe
The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.
Projektstatus
In Prüfung
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).