Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

TECHEU OPTICS11 (IEU-FT)

Referenz: 20240831
Veröffentlichungsdatum: 1 Juli 2025

Projektträger – zwischengeschaltetes Finanzinstitut

OPTICS11 BV

Ort

Beschreibung

Optics 11 develops advanced fibre optic sensing technology, with a focus on applications in the Energy and (Underwater) Security sectors.

Ziele

The aim is to further develop Optics11's three flagship products (OptiFender, OptiArray and OptiBarrier) and expand their presence in target markets through dedicated sales efforts. In detail: - OptiFender is designed to monitor high voltage (HV) and medium voltage (MV) assets, such as transformers, switchgear, and HV cable accessories; - OptiArray is a fibre sensing system primarily intended for underwater surveillance in anti-submarine warfare; - OptiBarrier is a static underwater acoustic monitoring system, mounted on tripods, aimed at advanced seabed monitoring and the protection of underwater infrastructures.

Sektor(en)

  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)

EUR 25 million

Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)

EUR 50 million

Umweltaspekte

The investments concern research and development (R&D) activities carried out in existing facilities. Consequently, the project does not fall under the environmental impact assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (amended by EIA 2014/52/EU).

Auftragsvergabe

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

Projektstatus

In Prüfung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Tags

Niederlande Industrie