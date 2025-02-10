Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
ERSTE GROWTH4MIDCAPS SECURITY & DEFENCE

Referenz: 20240679
Veröffentlichungsdatum: 25 November 2025

Projektträger – zwischengeschaltetes Finanzinstitut

ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG

Ort

Beschreibung

The operation will support mid-caps located mainly in Austria.

Ziele

The aim is to enhance access to finance to the final beneficiaries. A minimum of 30% of the total resources will support EIB-eligible projects in the security and defence sector.

Sektor(en)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)

EUR 150 million

Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)

EUR 420 million

Umweltaspekte

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Projektstatus

In Prüfung - 10/02/2025

Milestone
In Prüfung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Tags

Österreich Durchleitungsdarlehen