ERSTE GROWTH4MIDCAPS SECURITY & DEFENCE

Veröffentlichungsdatum: 25 November 2025
Projektträger – zwischengeschaltetes FinanzinstitutERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG
Ort
Beschreibung
The operation will support mid-caps located mainly in Austria.
Ziele
The aim is to enhance access to finance to the final beneficiaries. A minimum of 30% of the total resources will support EIB-eligible projects in the security and defence sector.
Sektor(en)
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 420 million
Umweltaspekte
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Auftragsvergabe
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Projektstatus
In Prüfung - 10/02/2025
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).