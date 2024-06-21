Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
SAAR LB RENEWABLE ENERGY FL

Referenz: 20240621
Veröffentlichungsdatum: 27 Januar 2026

Projektträger – zwischengeschaltetes Finanzinstitut

LANDESBANK SAAR

Ort

Beschreibung

The operation concerns a Framework Loan (FL) with a well-known EIB counterpart, Landesbank Saar, focusing for the first time on mid-size energy projects.

Ziele

The aim is to enable the intermediary to finance small and medium-sized renewable energy projects in Germany, France, and other EU countries.

Sektor(en)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)

EUR 300 million

Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)

EUR 400 million

Umweltaspekte

The operation intends to generate environmental benefits by supporting sustainable energy infrastructure that helps to mitigate climate change. The EIB will assess the capacity and procedures of the financial intermediary to ensure compliance with national and EU environmental and biodiversity regulations.

Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Projektstatus

In Prüfung - 18/11/2025

Milestone
In Prüfung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Tags

Deutschland Frankreich EU-Länder Energie