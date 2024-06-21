SAAR LB RENEWABLE ENERGY FL

Veröffentlichungsdatum: 27 Januar 2026
Projektträger – zwischengeschaltetes FinanzinstitutLANDESBANK SAAR
Ort
Beschreibung
The operation concerns a Framework Loan (FL) with a well-known EIB counterpart, Landesbank Saar, focusing for the first time on mid-size energy projects.
Ziele
The aim is to enable the intermediary to finance small and medium-sized renewable energy projects in Germany, France, and other EU countries.
Sektor(en)
- Energie - Energieversorgung
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 million
Umweltaspekte
The operation intends to generate environmental benefits by supporting sustainable energy infrastructure that helps to mitigate climate change. The EIB will assess the capacity and procedures of the financial intermediary to ensure compliance with national and EU environmental and biodiversity regulations.
Auftragsvergabe
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Projektstatus
In Prüfung - 18/11/2025
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).