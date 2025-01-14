INECOBANK GUARANTEE FACILITY

Veröffentlichungsdatum: 22 Oktober 2024
Projektträger – zwischengeschaltetes FinanzinstitutINECOBANK CJSC
Ort
Beschreibung
The operation consists of a Partial Portfolio Guarantee to Inecobank under the EU4Business Guarantee Facility.
Ziele
The aim is to finance projects carried out by micro-, small- and medium-sized enterprises in Armenia.
Sektor(en)
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
EUR 3 million
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 24 million
Umweltaspekte
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Auftragsvergabe
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Projektstatus
Unterzeichnet - 17/09/2025
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).