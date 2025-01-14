Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
INECOBANK GUARANTEE FACILITY

Referenz: 20240565
Veröffentlichungsdatum: 22 Oktober 2024

Projektträger – zwischengeschaltetes Finanzinstitut

INECOBANK CJSC

Ort

Beschreibung

The operation consists of a Partial Portfolio Guarantee to Inecobank under the EU4Business Guarantee Facility.

Ziele

The aim is to finance projects carried out by micro-, small- and medium-sized enterprises in Armenia.

Sektor(en)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)

EUR 3 million

Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)

EUR 24 million

Umweltaspekte

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Projektstatus

Unterzeichnet - 17/09/2025

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
14 Januar 2025
17 September 2025

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Tags

Armenien Durchleitungsdarlehen