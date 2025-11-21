CLEAN OCEANS INITIATIVE SOLID WASTE GABON

Veröffentlichungsdatum: 3 Dezember 2025
Projektträger – zwischengeschaltetes FinanzinstitutREPUBLIQUE DU GABON
Ort
Beschreibung
L'opération vise à fournir des infrastructures environnementales durables dans le secteur de la gestion des déchets solides afin de préserver, protéger et améliorer la qualité de l'environnement dans la zone métropolitaine de Libreville, en particulier dans les communes d'Owendo, d'Akanda et de Ntoum, et de réduire les rejets de déchets plastiques dans l'océan.
Ziele
Le projet permettra de : a) Améliorer la qualité de vie, les conditions d'hygiène et de santé de plus de 700 000 habitants, b) Augmenter le nombre de personnes desservies par des services municipaux de collecte et de gestion des déchets solides de qualité adéquate et à des tarifs abordables, c) Améliorer la gestion des déchets solides dans la zone du Projet, en particulier l'augmentation de la récupération des matières et du recyclage, d) Réduire la pollution causée par les déchets plastiques déchargés dans les océans.
Sektor(en)
- Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Under Global Europe NDICI guarantee
Dans le cadre de la garantie EFSD+
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
EUR 37 million
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 74 million
Umweltaspekte
La conformité du projet avec la législation nationale applicable en matière d'environnement et avec les principes environnementaux et sociaux de la BEI sera respectée, de même que les procédures des promoteurs en matière d'évaluation des incidences et de suivi environnemental.
Auftragsvergabe
La BEI exigera du promoteur qu'il veille à ce que la mise en oeuvre du projet se fasse conformément au Guide de passation des marchés de la BEI.
Projektstatus
In Prüfung - 21/11/2025
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).