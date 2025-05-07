Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (LV)

Referenz: 20240154
Veröffentlichungsdatum: 19 September 2025

Projektträger – zwischengeschaltetes Finanzinstitut

REPUBLIC OF LATVIA

Ort

Beschreibung

The project consists of a Structural Programme Loan (SPL) which provides co-financing with Cohesion Policy Funds of priority investments in the Republic of Latvia Programme for the 2021-2027 programming period.

Ziele

Co-financing with EU Funds of priority investments in the Republic of Latvia's Operational Programme in the 2021-2027 programming period.

Sektor(en)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)

EUR 250 million

Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)

EUR 5010 million

Umweltaspekte

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Projektstatus

In Prüfung - 7/05/2025

Milestone
In Prüfung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Tags

Lettland Wasser, Abwasser Müllbeseitigung Energie Kombinierte Infrastrukturvorhaben Stadtentwicklung Verkehr Telekommunikation Dienstleistungen Bildung Gesundheit Durchleitungsdarlehen