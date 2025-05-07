EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (LV)

Veröffentlichungsdatum: 19 September 2025
Projektträger – zwischengeschaltetes FinanzinstitutREPUBLIC OF LATVIA
Ort
Beschreibung
The project consists of a Structural Programme Loan (SPL) which provides co-financing with Cohesion Policy Funds of priority investments in the Republic of Latvia Programme for the 2021-2027 programming period.
Ziele
Co-financing with EU Funds of priority investments in the Republic of Latvia's Operational Programme in the 2021-2027 programming period.
Sektor(en)
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
- Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
- Energie - Energieversorgung
- Kombinierte Infrastrukturvorhaben - Baugewerbe/Bau
- Stadtentwicklung - Baugewerbe/Bau
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
- Telekommunikation - Information und Kommunikation
- Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
- Bildung - Erziehung und Unterricht
- Gesundheit - Gesundheits- und Sozialwesen
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 5010 million
Umweltaspekte
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Auftragsvergabe
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Projektstatus
In Prüfung - 7/05/2025
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).