Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

ING BANK SUSTAINABLE PROJECTS L4SME-MIDCAPS 3

Referenz: 20230726
Veröffentlichungsdatum: 8 August 2025

Projektträger – zwischengeschaltetes Finanzinstitut

ING ASSET FINANCE BELGIUM NV,ING BANK NV,ING BELGIQUE,ING EQUIPMENT LEASE BELGIUM NV,ING LEASE (NEDERLAND) BV,ING LEASE BELGIUM NV,ING LEASE LUXEMBOURG SA,ING LUXEMBOURG,ING TRUCK LEASE BELGIUM NV

Ort

Beschreibung

The operation will help ING to finance sustainable projects carried out by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in the Benelux countries.

Ziele

The aim is to enhance access to finance for the final beneficiaries and support Climate Action and Environmental Sustainability.

Sektor(en)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)

EUR 400 million

Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)

not applicable

Umweltaspekte

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Projektstatus

Unterzeichnet - 7/07/2025

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
7 Februar 2025
7 Juli 2025

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Tags

Niederlande Belgien Durchleitungsdarlehen