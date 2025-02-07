ING BANK SUSTAINABLE PROJECTS L4SME-MIDCAPS 3

Veröffentlichungsdatum: 8 August 2025
Projektträger – zwischengeschaltetes FinanzinstitutING ASSET FINANCE BELGIUM NV,ING BANK NV,ING BELGIQUE,ING EQUIPMENT LEASE BELGIUM NV,ING LEASE (NEDERLAND) BV,ING LEASE BELGIUM NV,ING LEASE LUXEMBOURG SA,ING LUXEMBOURG,ING TRUCK LEASE BELGIUM NV
Ort
Beschreibung
The operation will help ING to finance sustainable projects carried out by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in the Benelux countries.
Ziele
The aim is to enhance access to finance for the final beneficiaries and support Climate Action and Environmental Sustainability.
Sektor(en)
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 million
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
not applicable
Umweltaspekte
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Auftragsvergabe
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Projektstatus
Unterzeichnet - 7/07/2025
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).