GREEN AFRICAN AGRI VALUE CHAIN - DASHEN BANK

Veröffentlichungsdatum: 25 September 2025
Projektträger – zwischengeschaltetes FinanzinstitutDASHEN BANK SC
Ort
Beschreibung
Intermediated loan to Dashen Bank to on-lend to exporting small and medium-sized enterprises (SMEs), and to a lesser extent mid-caps, mostly operating in the agriculture sector in Ethiopia with complementary targets on climate action and environmental sustainability and gender.
Ziele
The aim is to enhance access to finance for the target beneficiaries, with a particular focus on agriculture, climate action and environmental sustainability as well as projects promoting gender equality and women's economic empowerment, in line with the 2X Challenge Criteria.
Sektor(en)
Under Global Europe NDICI guarantee
Under EFSD+ Guarantee
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
not applicable
Umweltaspekte
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Auftragsvergabe
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Projektstatus
In Prüfung
