GREEN AFRICAN AGRI VALUE CHAIN - DASHEN BANK

Referenz: 20230312
Veröffentlichungsdatum: 25 September 2025

Projektträger – zwischengeschaltetes Finanzinstitut

DASHEN BANK SC

Ort

Beschreibung

Intermediated loan to Dashen Bank to on-lend to exporting small and medium-sized enterprises (SMEs), and to a lesser extent mid-caps, mostly operating in the agriculture sector in Ethiopia with complementary targets on climate action and environmental sustainability and gender.

Ziele

The aim is to enhance access to finance for the target beneficiaries, with a particular focus on agriculture, climate action and environmental sustainability as well as projects promoting gender equality and women's economic empowerment, in line with the 2X Challenge Criteria.

Sektor(en)

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)

EUR 20 million

Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)

not applicable

Umweltaspekte

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Auftragsvergabe

Projektstatus

In Prüfung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Tags

Äthiopien Durchleitungsdarlehen