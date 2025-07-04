YOUNITED HOUSING ENERGY EFFICIENT RENOVATION

Veröffentlichungsdatum: 14 Oktober 2025
Projektträger – zwischengeschaltetes FinanzinstitutYOUNITED SA
Ort
Beschreibung
The project will finance the energy efficient renovation of residential housing in France and potentially other EU countries (Spain, Italy and Portugal).
Ziele
The operation will support energy efficiency and possibly other climate action projects to be implemented by private individuals across the EU, with a particular focus on France.
Sektor(en)
- Industrie - Baugewerbe/Bau
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
Umweltaspekte
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Auftragsvergabe
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Projektstatus
In Prüfung - 4/07/2025
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).