YOUNITED HOUSING ENERGY EFFICIENT RENOVATION

Referenz: 20230088
Veröffentlichungsdatum: 14 Oktober 2025

Projektträger – zwischengeschaltetes Finanzinstitut

YOUNITED SA

Ort

Beschreibung

The project will finance the energy efficient renovation of residential housing in France and potentially other EU countries (Spain, Italy and Portugal).

Ziele

The operation will support energy efficiency and possibly other climate action projects to be implemented by private individuals across the EU, with a particular focus on France.

Sektor(en)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)

EUR 25 million

Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)

EUR 50 million

Umweltaspekte

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Projektstatus

In Prüfung - 4/07/2025

Milestone
In Prüfung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Tags

Frankreich Italien Spanien Portugal Industrie