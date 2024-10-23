NORD TOGO EAU POTABLE - TRAVAUX D URGENCE

Referenz: 20220700

Veröffentlichungsdatum: 11 November 2025

Projektträger – zwischengeschaltetes Finanzinstitut

Ort

Beschreibung

SOCIETE DE PATRIMOINE EAU ET ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN ET SEMI-U

Le projet concerne la réhabilitation, le renforcement et l’extension des systèmes d’alimentation en eau potable dans des villes secondaires du Togo. Les investissements portent sur la production, le transfert, le stockage et la distribution d’eau potable, afin d’améliorer la qualité des services d’approvisionnement. Les composantes financées par la BEI dans la partie nord du pays, dans les régions des Savanes et de Kara. Le projet s’inscrit dans la continuité de la première phase du Plan national de développement (PND) Eau, lancée en 2020 avec le soutien de l’Agence française de développement (AFD). Cette nouvelle opération vise à achever les infrastructures existantes, à construire de nouveaux ouvrages et à étendre les services d’approvisionnement en eau dans des zones urbaines supplémentaires.

Ziele

Le Projet vise le renforcement, extension et réhabilitation de l'approvisionnement en eau potable dans plusieurs villes togolaises. Le projet comporte deux volets principaux. Le premier concerne des investissements dans les régions du nord et du centre du pays, tels que la finalisation des infrastructures d’eau potable entamées dans le cadre du Plan national de développement Eau (PND Eau 1) dans la région des Savanes, la construction de nouvelles infrastructures dans la ville de Mango, ainsi que l’achèvement d’ouvrages dans les régions des Savanes et des Plateaux. Le second volet couvre des travaux d’urgence, notamment le renforcement d’une conduite de transfert dans la ville de Kara afin de sécuriser l’approvisionnement en eau dans cette zone.

Sektor(en)

Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen

Dans le cadre de la garantie EFSD+

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)

EUR 55 million

Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)

EUR 135 million

Umweltaspekte

Le projet doit être mis en œuvre conformément à la législation nationale ainsi qu’à la politique et aux normes de référence de la Agence française de développement (AFD), à savoir la « Politique de maîtrise des risques environnementaux et sociaux liés aux opérations financées par l’AFD », le « Cadre environnemental et social » (CES) de la Banque mondiale et ses directives en matière d’environnement, de santé et de sécurité.

Auftragsvergabe

La BEI exigera du promoteur qu'il veille à ce que la mise en oeuvre du projet se fasse conformément aux règles et procédures de passation des marchés de l'AFD, ainsi qu'aux exigences et normes convenues entre la BEI, l'AFD et la KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau, la banque publique allemande de développement) pour les projets réalisés à l'extérieur de l'UE dans le cadre de l'initiative de confiance mutuelle, comme le prévoit le Guide de passation des marchés de la BEI.

Projektstatus

In Prüfung - 23/10/2024