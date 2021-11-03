Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

HYPO TIROL MBIL

Referenz: 20210149
Veröffentlichungsdatum: 3 November 2021

Projektträger – zwischengeschaltetes Finanzinstitut

HYPO TIROL BANK AG

Ort

Beschreibung

Loan for financing small and medium-scale projects promoted by small and medium-sized enterprises (SMEs), mid-caps and public sector entities primarily in Austria, including climate action.

Ziele

Financing of small/medium projects carried out by small and medium-sized enterprises and local authorities in Austria.

Sektor(en)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)

EUR 25 million

Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)

not applicable

Umweltaspekte

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Projektstatus

Unterzeichnet - 13/12/2021

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Tags

Österreich Durchleitungsdarlehen