HYPO TIROL MBIL

Veröffentlichungsdatum: 3 November 2021
Projektträger – zwischengeschaltetes FinanzinstitutHYPO TIROL BANK AG
Loan for financing small and medium-scale projects promoted by small and medium-sized enterprises (SMEs), mid-caps and public sector entities primarily in Austria, including climate action.
Financing of small/medium projects carried out by small and medium-sized enterprises and local authorities in Austria.
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
EUR 25 million
not applicable
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Unterzeichnet - 13/12/2021
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
