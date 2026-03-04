TECH-EU POLVOLT E-WASTE AND COPPER RECYCLING

Übersicht
The project will finance the construction and operation of a secondary electronic waste and copper recycling facility in Zawiercie.
The promoter's investments aim to meet the rising need for copper, a strategic raw material for the manufacturing of Strategic Net-Zero Technologies, including e-mobility, renewable energy technologies, ICT, aerospace and defence.
The projects fall under Annex II of environmental impact assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by EIA Directive 2014/52/EU) and Decision EU 2016/1032, establishing Best Available Techniques (BAT) conclusions (Best Available Techniques Reference Documents, BREFs) for the non-ferrous metals industries and waste treatment (Commission Implementing Decision (EU) 2018/1147). A full EIA was carried out for the project, including preparation of an EIA Report, public consultation, and consultation with the competent environmental authorities, prior to the issuance of the environmental decision on 26 July 2024. During appraisal, the EIB will assess whether any additional environmental approvals are required.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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