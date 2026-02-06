Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
BBVA SUPPORT TO HOME OWNERS ASSOCIATIONS

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 150.000.000 €
Stadtentwicklung : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/02/2026 : 150.000.000 €
BBVA SUPPORT TO HOME OWNERS ASSOCIATIONS
BBVA SUPPORT TO HOME OWNERS ASSOCIATIONS
Veröffentlichungsdatum
13 Januar 2026
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/02/2026
20250708
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BBVA SUPPORT TO HOME OWNERS ASSOCIATIONS
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 333 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a Delinked Risk Sharing operation whereby BBVA will use the proceeds to finance new Climate Action and Environmental Sustainability eligible investments in Spain, in line with the EIB's Action Plan for Affordable and Sustainable Housing.

The aim of the project is to support Spanish homeowners' associations, small and medium-sized enterprises (SMEs), MidCaps, and private individuals by financing energy-efficient building refurbishments and the construction of nearly zero-energy buildings (NZEBs+). The new portfolio will primarily focus on integral refurbishments undertaken by homeowners' associations, as well as green mortgages for private individuals and NZEBs+ construction by SMEs and MidCaps.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The proposed operation falls within the scope of the EIB's Environmental and Social Standards - "Standard 11 Intermediated Finance". The Borrower / Financial Intermediary has adequate capacity, systems and processes in place for identifying, assessing, managing and monitoring environmental, climate and social (ECS) risks related to the potential sub-projects benefitting from EIB support. The Final beneficiaries will be required to comply with applicable national and EU legislation in respect of environmental and social matters, as appropriate.

In accordance with the EIB's policy to ensure that sub-loans comply with the EU acquis, in particular in the fields of environment and public procurement, BBVA has to to take all the requisite measures to ensure that the environment and procurement procedures carried out by the final beneficiaries, will comply with the relevant EU legislation and the applicable national legislation, provided that these are in line with EU rules.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
6 Februar 2026
10 Februar 2026
11/02/2026 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BBVA SUPPORT TO HOME OWNERS ASSOCIATIONS
BBVA SUPPORT TO HOME OWNERS ASSOCIATIONS
BBVA SUPPORT TO HOME OWNERS ASSOCIATIONS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BBVA SUPPORT TO HOME OWNERS ASSOCIATIONS
Datum der Veröffentlichung
11 Feb 2026
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
258145005
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20250708
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
BBVA SUPPORT TO HOME OWNERS ASSOCIATIONS
BBVA SUPPORT TO HOME OWNERS ASSOCIATIONS

