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TECHEU SIGNIFY EFFICIENT LIGHTING RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 6.000.000 €
Belgien : 6.000.000 €
Polen : 6.000.000 €
Ungarn : 6.000.000 €
Frankreich : 6.000.000 €
Niederlande : 270.000.000 €
Industrie : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/05/2026 : 6.000.000 €
29/05/2026 : 6.000.000 €
29/05/2026 : 6.000.000 €
29/05/2026 : 6.000.000 €
29/05/2026 : 6.000.000 €
29/05/2026 : 270.000.000 €
Andere Links
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14/05/2026 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHEU SIGNIFY EFFICIENT LIGHTING RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Mai 2026
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/05/2026
20250560
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TECHEU SIGNIFY EFFICIENT LIGHTING RDI
SIGNIFY NV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
EUR 657 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The Project concerns the financing of research, development and innovation in sustainable lighting solutions and digitalisation.

The Project supports the Promoter's R&D in the field of innovative lighting solutions and components, aimed at developing new and upgraded lighting products and services, with enhanced energy efficiency, improved connectivity with embedded IoT (Internet of Things) functionalities, improved sustainability and a higher degree of customisation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project consists of investments in RDI that are not listed in any of the Annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU amended by the Directive 2014/52/EU. The environmental details will be verified during the Project appraisal.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is subject to the EU public procurement legislation then the Bank would duly inform the Commission Services and would require the Promoter to apply those rules.

Phase
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
6 Mai 2026
29 Mai 2026
Weitere Unterlagen
14/05/2026 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHEU SIGNIFY EFFICIENT LIGHTING RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHEU SIGNIFY EFFICIENT LIGHTING RDI
Datum der Veröffentlichung
14 May 2026
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
261497885
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20250560
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Belgien
Frankreich
Deutschland
Ungarn
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
14/05/2026 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHEU SIGNIFY EFFICIENT LIGHTING RDI
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Übersicht
TECHEU SIGNIFY EFFICIENT LIGHTING RDI
Datenblätter
TECHEU SIGNIFY EFFICIENT LIGHTING RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen