TECH EU INGETEAM ELECTRIC MACHINERY RDI

The Project is in line with the InvestEU objective of "Research, Development and Innovation".





The Project supports Europe's broader energy transformation goals by accelerating the transition towards a more sustainable, flexible, and low-carbon energy landscape. It is aligned with several of the Bank's strategic policy goals, including innovation, climate action, digitalisation; it also contributes directly to TechEU core strategic objectives and to RePowerEU.





The financing of this Project supports activities that generate positive knowledge, technology, and environmental externalities.





The Promoter's RDI investments are essential to strengthen its long-term competitiveness. The Promoter's experienced management and proven R&D capabilities will help implement a sound and sustainable Project, integrating positive environmental and social dimensions, contribute to address and mitigate market failures, and through its additionality, contribute to the Bank's policy objectives.





The Promoter greatly values the EIB's tailored and flexible financing terms, which support the rollout of its R&D strategy. Moreover, the EIB loan extends the Promoter's average debt maturity and sends a strong signal regarding the Project's robustness and quality, helping improve future funding terms for Ingeteam from commercial banks.





The Project in its proposed scope could not have been carried out (or not to the same extent) without InvestEU support.