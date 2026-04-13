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VIENNA SCHOOL PPP NORDWESTBAHNHOF NWB

Unterzeichnung(en)

Betrag
44.200.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 44.200.000 €
Bildung : 44.200.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/04/2026 : 1.700.000 €
14/04/2026 : 42.500.000 €
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22/05/2026 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VIENNA SCHOOL PPP NORDWESTBAHNHOF NWB

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Mai 2026
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/04/2026
20250426
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VIENNA SCHOOL PPP NORDWESTBAHNHOF NWB
STADT WIEN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 44 million
EUR 88 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the design, construction, financing and maintenance of a new integrated education campus (Bildungscampus Nordwestbahnhof - NWB) located on the site of the former Vienna Northwest Railway Station in the 20th district of Vienna.

Procured by the City of Vienna under a Public Private Partnership (PPP) structure, the project forms part of the City’s education infrastructure programme (BIENE II) and will comprise 53 educational rooms for approximately 1,600 children and adolescents aged 0–14.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Educational facilities are not specifically mentioned in the environmental impact assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by EIA Directive 2014/52/EU), although the project may be covered by Annex II of the directive in relation to urban development.

The promoter shall ensure that contracts for the implementation of the projects will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. The promoter is a contracting authority within the meaning of the EU Public Procurement Directive 2014/24/EU.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
13 April 2026
14 April 2026
Weitere Unterlagen
22/05/2026 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VIENNA SCHOOL PPP NORDWESTBAHNHOF NWB

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VIENNA SCHOOL PPP NORDWESTBAHNHOF NWB
Datum der Veröffentlichung
22 May 2026
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
260186554
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20250426
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
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22/05/2026 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VIENNA SCHOOL PPP NORDWESTBAHNHOF NWB
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Datenblätter
VIENNA SCHOOL PPP NORDWESTBAHNHOF NWB

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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