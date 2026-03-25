EQUIPPING HEALTHCARE FACILITIES IN MONTENEGRO

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Gesundheit - Gesundheits- und Sozialwesen
The project supports the construction of a new general hospital in Pljevlja, replacing outdated facilities to improve service accessibility in northern Montenegro; the construction of the new city Kvart health centre in Podgorica, which will address overburdened primary healthcare services due to rapid urban expansion and the construction of a new haematology clinic within the clinical center of Montenegro, which will enhance cancer diagnosis and treatment. Additionally, over 30 public healthcare institutions will benefit from investments in modern medical equipment, such as magnetic resonance imaging, computed tomography scanners, and x-ray machines among others, reducing diagnostic waiting times and enhancing service delivery. The project is part of a broader programme to modernise Montenegro's health sector, involving also the International Atomic Energy Agency lead project for breast cancer imaging and supported by the Bank's catalytic role in enabling this cooperation.
The project strengthens Montenegro's public healthcare system by building three new hospitals and upgrading over 30 facilities, improving health outcomes and service quality while supporting economic growth, EU-aligned reforms, and progress toward EU accession through modern, sustainable infrastructure.
The project is considered to be Paris aligned because i) it meets the low carbon criteria as set out in the Climate Bank Roadmap (Annex 2, Table I Human Capital) and ii) is assessed as not materially at risk from physical climate hazards. In this context, the physical climate risk for this project is considered Low.
The promoter shall ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement legislation.
Under EFSD+ Guarantee
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.