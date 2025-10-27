Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
TECHEU VD XELTIS RDI (IEU TI 2)

Unterzeichnung(en)

Betrag
37.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 37.500.000 €
Industrie : 37.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/11/2025 : 37.500.000 €
Related public register
01/11/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHEU VD XELTIS RDI (IEU TI 2)
Veröffentlichungsdatum
28 August 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/11/2025
20250260
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TECHEU VD XELTIS RDI (IEU TI 2)
XELTIS BV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 38 million
EUR 77 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project will finance the promoter's Research & Development (R&D)to further develop transformative vascular implants using supramolecular chemistry. The R&D investments focus on solutions for vascular access, coronary and peripheral bypass grafts, and pulmonary heart valves.

The project focuses on the development, clinical validation, and regulatory approval of aXess, an innovative haemodialysis conduit leveraging Xeltis' proprietary Endogenous Tissue Restoration (ETR) technology, which enables the body to naturally restore functional vascular tissue. Additionally, the concerned R&D investments include clinical research, for novel therapeutic applications such as Coronary Artery Bypass Graft (XABG program), Peripheral Artery Diseases (Xpad program) and Pulmonary Valve (Xplore program).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project would not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EC as research, development and innovation activities will be carried out in facilities already authorised for the same purpose. Full environmental details will nevertheless be verified to align with EU best practices.

The EIB requires that all project contracts are procured in accordance with the applicable EU procurement legislation.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
27 Oktober 2025
24 November 2025
Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHEU VD XELTIS RDI (IEU TI 2)
Datum der Veröffentlichung
1 Nov 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
249148868
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20250260
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
