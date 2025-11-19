Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Slowakei : 25.000.000 €
Gesundheit : 1.000.000 €
Verkehr : 3.750.000 €
Bildung : 6.000.000 €
Stadtentwicklung : 14.250.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/11/2025 : 1.000.000 €
25/11/2025 : 3.750.000 €
25/11/2025 : 6.000.000 €
25/11/2025 : 14.250.000 €
Veröffentlichungsdatum
28 August 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/11/2025
20250256
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BRATISLAVA SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT
BRATISLAVSKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 52 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance the rehabilitation and energy efficiency improvements of public buildings (secondary schools, social services, health care), reconstruction of regional transport infrastructure (roads and bridges) and upgrading of urban greenery and parks in the Bratislava region.

The investments supported by EIB contribute to reducing greenhouse gas emissions and enhancing quality of life in Bratislava region by improving energy efficiency performance of public buildings and modernising public infrastructure in education, health care, regional transport and green areas.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The EIB allocates its funds exclusively to eligible projects that are environmentally sustainable. All projects shall comply with EU environmental legislation as well as with the principles and standards of the EIB Group Environmental and Social Policy. The project will contribute to climate action and environmental sustainability objectives. Where and if applicable, and based on a risk-based approach as defined in the EIB Group environmental and social policy, the requirements of the Environmental Impact Assessment Directive (EIA) 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU, Birds Directive2009/147/EC, Habitats Directive 92/43/EEC and EU Directive on Energy Performance of Buildings will be checked during appraisal.

The promoter shall ensure that contracts for the implementation of the project have been or will be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation: Directive 2014/24/EU as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
19 November 2025
25 November 2025
22/11/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BRATISLAVA SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT
Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BRATISLAVA SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
22 Nov 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
251945680
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20250256
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Verkehr
Bildung
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
