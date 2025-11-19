BRATISLAVA SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Stadtentwicklung - Baugewerbe/Bau
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
- Bildung - Erziehung und Unterricht
- Gesundheit - Gesundheits- und Sozialwesen
The project will finance the rehabilitation and energy efficiency improvements of public buildings (secondary schools, social services, health care), reconstruction of regional transport infrastructure (roads and bridges) and upgrading of urban greenery and parks in the Bratislava region.
The investments supported by EIB contribute to reducing greenhouse gas emissions and enhancing quality of life in Bratislava region by improving energy efficiency performance of public buildings and modernising public infrastructure in education, health care, regional transport and green areas.
The EIB allocates its funds exclusively to eligible projects that are environmentally sustainable. All projects shall comply with EU environmental legislation as well as with the principles and standards of the EIB Group Environmental and Social Policy. The project will contribute to climate action and environmental sustainability objectives. Where and if applicable, and based on a risk-based approach as defined in the EIB Group environmental and social policy, the requirements of the Environmental Impact Assessment Directive (EIA) 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU, Birds Directive2009/147/EC, Habitats Directive 92/43/EEC and EU Directive on Energy Performance of Buildings will be checked during appraisal.
The promoter shall ensure that contracts for the implementation of the project have been or will be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation: Directive 2014/24/EU as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.