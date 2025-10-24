Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
TECHEU - UNIVERSITY OF SILESIA

Unterzeichnung(en)

Betrag
48.539.114,04 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 48.539.114,04 €
Dienstleistungen : 9.707.822,81 €
Bildung : 38.831.291,23 €
Unterzeichnungsdatum
18/11/2025 : 9.707.822,81 €
18/11/2025 : 38.831.291,23 €
Link zum projekt
Datenblätter
TECHEU - UNIVERSITY OF SILESIA
Übersicht
TECHEU - UNIVERSITY OF SILESIA
Übergeordnetes Projekt
HIGHER EDUCATION AND RESEARCH LE II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Juli 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/11/2025
20250196
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TECHEU - UNIVERSITY OF SILESIA
UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 206 million (EUR 49 million)
PLN 721 million (EUR 170 million)
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
  • Bildung - Erziehung und Unterricht
Beschreibung
Ziele

The project concerns the extension of the campus of the University of Silesia in the city centre of Katowice. The project comprises the construction of academic and research buildings, as well as the greening of the campus located along the adjacent river.

The project concerns the extension of SU's campus in the city centre of Katowice. The operations cover the construction of academic and research buildings and the optimisation of use as well as development of the University's plot.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Council Directive 2011/92/EU amended by Directive 2014/52/EU on Environmental Impact Assessment (EIA) does not specifically cover educational activities, leaving it at the discretion of the responsible competent authorities to request an EIA on the basis of the location and scale of the works concerned. However, universities may fall under Annex II of EIA Directive 2014/52/EU with respect to urban development. Social and environmental aspects as well as any issues related to historical and cultural heritage will be verified during the appraisal. The project will include new buildings, which will comply with the 2010/31/EU directive on energy efficiency of buildings.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required. The procurements conducted by the Promoter to this point were already in line with the above regulations.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
24 Oktober 2025
18 November 2025
Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHEU - UNIVERSITY OF SILESIA
Datum der Veröffentlichung
1 Nov 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
252652258
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20250196
Sektor(en)
Dienstleistungen
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
