TECHEU VD HXW CIRCULAR BUILDING MATERIALS (GT2)

Unterzeichnung(en)

Betrag
22.400.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 22.400.000 €
Industrie : 22.400.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/01/2026 : 22.400.000 €
Link zum projekt
Datenblätter
Andere Links
Übersicht
Related public register
26/11/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHEU VD HXW CIRCULAR BUILDING MATERIALS (GT2)
Übergeordnetes Projekt
TECHEU THEMATIC GREEN TRANSITION (VD DEBT) LE II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Mai 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/01/2026
20250172
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TECHEU VD HXW CIRCULAR BUILDING MATERIALS (GT2)
HONEXT MATERIAL SL,WEPA CIRCLE GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 22 million
EUR 59 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project will finance the construction of a first of a kind manufacturing facility of circular fibreboards using 100% recycled cellulose fibres at a brownfield site in Kriebstein (Germany).

The aim is to contribute to the circularity in the construction industry by manufacturing non-toxic, recyclable boards by upcycling industrial fibres streams into a circular building material. The company has developed proprietary, patented technology that transforms industrial fibre waste into high-performance, fire-retardant, lightweight fibreboards. The innovative fibreboards will be composed 100% of recycled fibres, thereby eliminating the need for virgin wood materials. The production process uses biotechnology to create natural bonds between the cellulose fibres and benefits from higher energy efficiency in the drying process, comparable to state-of-the-art Medium Density Fibreboard (MDF) production. The company's fibreboards can be recycled at the end of their life cycle, contributing to a closed-loop production model, and are expected to have a negative carbon footprint.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
24 November 2025
30 Januar 2026
Weitere Unterlagen
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
Link zum projekt
Übersicht
Andere Links
Datenblätter
Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHEU VD HXW CIRCULAR BUILDING MATERIALS (GT2)
Datum der Veröffentlichung
26 Nov 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
249561899
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20250172
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
Andere Links
Übersicht
Datenblätter
Übergeordnetes Projekt
